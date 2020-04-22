В инфекционной больнице №1 сняли ролик о работе с пациентами с коронавирусом

Новые пациенты с подозрением на коронавирус попадают в больницу через мельцеровский бокс с отдельным входом и собственной вентиляцией. Врачи ведут прием с использованием полного набора средств индивидуальной защиты — защитный костюм, перчатки, маска-респиратор и очки. Пациентов проверяют на основные симптомы инфекции — выоская температура, одышка, сухой кашель, в болнице есть своя лаборатория.

Все люди с подозрением на коронавирус лежат в отделении с индивидуальными боксами и не контактируют друг с другом даже в коридорах.