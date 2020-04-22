На утро 22 апреля в Новосибирской области — 16 новых случаев коронавируса

Семь человек никуда не выезжали и не входят в круг контактов ранее выявленных пациентов. Семеро ранее контактировали с теми, у кого диагноз был подтвержден лабораторно. Двое прибыли из Москвы, один из них — иногородний транзитный водитель.

Таким образом, количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 151. Выздоровел 21 человек. Четырех пациентов выписали вчера — у них отрицательные результаты контрольных тестов на коронавирус, сегодня выписывают еще одного. Скончалось четыре человека.

В детской больнице №3 находятся 45 детей с подозрением на COVID-19. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 259, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасуксую ЦРБ.