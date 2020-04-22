Предлагали отдохнуть в сауне и торговали шапками: за что наказали нарушителей режима самоизоляции

На прошлой неделе штрафы выписали сразу нескольким торговцам на Центральном рынке: они незаконно продавали одежду, обувь, сумки и шапки. На улице Станционной в Ленинском районе неудачливый предприниматель продавал с лотка аксессуары для мобильных телефонов – такие товары тоже не входят в список первой необходимости. На него был составлен и направлен в суд административный протокол.

Сауна «Бордо» в Октябрском районе продолжала работать в обычном режиме. На своем официальном сайте заведение обещает «полноценный отдых после трудовой недели». В момент проверки сотрудниками полиции администратор принимала заказы на вечернее время.

Всего в Новосибирске привлекли к ответственности 40 юридических лиц, из них 23 уже оштрафованы на общую сумму 632,5 тыс. руб. Всего сумма штрафов на юридических лиц и граждан, оштрафованных по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, превысила 1 млн рублей. В региональном минпромторге напомнили, что по поводу незаконно работающих магазинов и других организаций жители могут обращаться в полицию.