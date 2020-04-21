У священника одного из новосибирских храмов обнаружили коронавирус

«Это один такой пациент. В настоящее время эпидемиологическое расследование проводится. Все необходимые противоэпидемиологические мероприятия выполнены в полном объеме», — заверила она. Название храма, в котором служит священник, Аксенова не назвала.

С 18 апреля все религиозные здания Новосибирской области закрыты для прихожан — войти в них могут только священнослужители и лица, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.