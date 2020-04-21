Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.
У священника одного из новосибирских храмов обнаружили коронавирус
«Это один такой пациент. В настоящее время эпидемиологическое расследование проводится. Все необходимые противоэпидемиологические мероприятия выполнены в полном объеме», — заверила она. Название храма, в котором служит священник, Аксенова не назвала.
С 18 апреля все религиозные здания Новосибирской области закрыты для прихожан — войти в них могут только священнослужители и лица, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.
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