Карантин вместо отдыха: приехавшим на Алтай придется провести две недели на изоляции

Власти Республики Алтай внесли изменения в распоряжение о введении на территории субъекта режима повышенной готовности, касающиеся въезда в республику граждан из других регионов — это касается и Новосибирской области.

Все, кто въезжает на территорию Республики Алтай из других регионов, обязаны на 14 дней обеспечить самоизоляцию. Гостиницы и туристические базы по распоряжению властей закрыты до 1 июня. На въездах в Республику Алтай из Алтайского края будут работать патрульные посты МВД совместно с представителями Роспотребнадзора. У всех въезжающих будут проверяться документы, иногородним будут выписываться постановления Роспотребнадзора о самоизоляции. Для туристов закрыт въезд в Турочакский район Республики Алтай, где ранее выявили два случая коронавирусной инфекции.

Гражданам, не имеющим регистрации в Республике Алтай, необходимо сообщить по телефону круглосуточной горячей линии 8-913-692-90-74 о своем прибытии, месте нахождения, датах пребывания, и другую контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.

Новые правила не распространяются на граждан, следующих транзитом через территорию Республики Алтай любыми видами транспорта и граждан, осуществляющих внутренние и транзитные грузоперевозки, а также на ряд других категорий. Ограничения не действуют только при наличии соответствующих документов (служебное удостоверение, справка с места работы, договор, счет-фактура, транспортная накладная и прочие документы).