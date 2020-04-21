В Новосибирск должны прилететь еще три самолета с туристами из Таиланда и Индии

Первый самолет Бангкок — Новосибирск — Красноярск должен вылететь 23 апреля в 11.25 по местному времени. Он будет доступен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае.

Второй самолет из Таиланда по маршруту Пхукет — Новосибирск запланирован на 24 апреля 2020 в 04.55 по местному времени. Он предназначен для тех, кто проживает в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской области, Омской области.



Рейс из Индии Гоа — Новосибирск — Екатеринбург должен вылететь в 16.30 по местному времени 24 апреля. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской области, Омской области.