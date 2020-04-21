Информация о вывозных рейсах появилась на Telegram-канале «Коронавирус: рейсы РФ».
В Новосибирск должны прилететь еще три самолета с туристами из Таиланда и Индии
Первый самолет Бангкок — Новосибирск — Красноярск должен вылететь 23 апреля в 11.25 по местному времени. Он будет доступен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае.
Второй самолет из Таиланда по маршруту Пхукет — Новосибирск запланирован на 24 апреля 2020 в 04.55 по местному времени. Он предназначен для тех, кто проживает в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской области, Омской области.
Рейс из Индии Гоа — Новосибирск — Екатеринбург должен вылететь в 16.30 по местному времени 24 апреля. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской области, Омской области.
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