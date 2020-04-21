Данные оперштаба на 21 апреля: в Новосибирской области выявлено еще три больных коронавирусом

Женщина входила в группу риска по возрасту, поэтому ее обследовали на коронавирус. Все трое инфицированных не выезжали из Новосибирска и не контактировали с раннее выявленными больными.

На сегодняшний день в области зарегистрировано 135 случаев заражения COVID-19. 16 человек выздоровели, четверо скончались.

Также оперативный штаб подчеркнул, что информация, которую распространяют в социальных сетях, о том, что в аэропорту «Толмачево» отсутствует контроль за пассажирами рейсов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области не соответствует действительности. Все пассажиры, прибывающие из указанных регионов, в обязательном порядке проходят термометрию, их помещают на двухнедельное медицинское наблюдении в соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.