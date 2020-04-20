Инфекционный госпиталь в Новосибирске начал принимать пациентов

Инфекционный госпиталь работает на базе больницы №11. В госпитале 642 койки, 386 точек подключения кислорода для тяжелых пациентов, 76 аппаратов ИВЛ. Всем пациентам при поступлении будут делать компьютерную томографию.

Оперативный штаб обратился к жителям Новосибирска и области соблюдать режим самоизоляции «для того, чтобы эти мощности не оказались востребованными».