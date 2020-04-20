С 20 апреля в госпиталь начали направлять пациентов с подозрением на коронавирус.
Инфекционный госпиталь в Новосибирске начал принимать пациентов
Инфекционный госпиталь работает на базе больницы №11. В госпитале 642 койки, 386 точек подключения кислорода для тяжелых пациентов, 76 аппаратов ИВЛ. Всем пациентам при поступлении будут делать компьютерную томографию.
Оперативный штаб обратился к жителям Новосибирска и области соблюдать режим самоизоляции «для того, чтобы эти мощности не оказались востребованными».
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