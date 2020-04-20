Всплеск заболеваемости: ужесточат ли режим самоизоляции в Новосибирске?

Губернатор сообщил, что власти пока не принимают новых решений, несмотря на рост количества зараженных. «Наша задача — добиться безусловного исполнения тех мер и тех ограничений и рекомендаций, которые приняты на данный момент». Единственный вопрос, к которому планируют подойти более серьезно — разъяснительная работа с руководителями организаций, потому что не все понимают, что необходимо соблюдать меры санитарной безопасности. «Они достаточно простые и ничего в них сверхзатратного и сверхсложного нет. Очень важно их просто выполнять и не допускать в первую очередь очагов заболевания в различных коллективах», — пояснил Андрей Травников.