Коронавирус среди нас, начало дачного сезона и отслеживание информации об очных транзакциях сидящих на карантине: как Новосибирская область будет жить с 20 апреля?

Губернатор назвал прошедшую неделю переломной, так как «завозные» случаи болезни почти закончились, и начали выявляться зараженные внутри региона. «Обольщаться нельзя. Инфекция уже среди нас и может появиться в любом месте. Ближайшие риски мы видим в начале дачного сезона. Потому что многие горожане, несмотря на наши предупреждения, ринутся на дачные участки». Травников попросил по возможности не ездить за город на общественном транспорте. Он также сообщил, что сейчас два пациента с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии — в реанимации на аппаратах ИВЛ.

Травников напомнил о новых ограничениях, введенных со следующей недели, и о том, что школы Новосибирска продолжают учебный процесс дистанционно. Новых ограничений для предприятий, которым уже разрешили работать, вводить не планируют. 9 мая традиционный парад на площади Ленина в Новосибирске не состоится.

Губернатор сообщил, что закрывать парки и набережные не будут, но напомнил о штрафах за нарушение режима самоизоляции. За обычными гражданами не следят с помощью особых технических средств — камеры ГИБДД используются только для выявления нарушителей карантина. В ближайшее время правительство планирует договориться с банками о передаче информации об их очных транзакциях.

Губернатор отметил, что Новосибирская область раньше всех регионов в стране отправила детей на каникулы и ввела тотальный термометрический контроль прибывающих пассажиров в аэропорт. Он заверил, что все сферы экономики, оказавшиеся в сложной ситуации, получат поддержку. Уже подготовлены первые поправки в бюджет Новосибирской области. Также Травников призвал вузы отменить арендную плату за общежития для студентов, которые находятся на дистанционном обучении дома.