В Новосибирской области увеличено производство тканевых масок

«Понимая дефицит масок в аптеках, мы обратились к предприятиям легкой промышленности региона, и почти все сразу откликнулись. Министерством создан и опубликован реестр производителей защитных (гигиенических) масок, сейчас он состоит из сорока организаций. По нашей информации, объемы достигают ста пятнадцати тысяч изделий в день, при этом буквально неделю назад этот показатель был на уровне ста тысяч. Предприятия имеют возможность функционировать только при соблюдении всех санитарных норм. Со своей стороны мы делаем все возможное для обеспечения сырья, в том числе выносим такие вопросы на совещаниях в Минпромторге России», — рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Производимые в Новосибирске маски рекомендованы Минпромторгом России для использования сотрудниками организаций, а также для повседневного пользования в период ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.