Данные оперштаба: в Новосибирской области зафиксировано двенадцать новых случаев коронавируса

Четыре пациента, по всей видимости, заразились через контакты с ранее выявленными. Семь человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Таким образом, количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией — семьдесят шесть. Шестьнадцать человек выздоровели, двое скончались.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 17 апреля госпитализировано сто тринадцать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом. В детской больнице №3 находятся двадцать четыре ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.