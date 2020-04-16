Плюс одиннадцать и второй погибший: оперштаб сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в Новосибирске

Мужчине было пятьдесят четыре года, пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет.

Четыре новых инфицированных – из близкого круга контактов ранее выявленных пациентов. Остальные семь с ними никогда раньше не встречались и из Новосибирска не выезжали.

Всего в регионе зафиксировано шестьдесят четыре случая заражения коронавирусом, четырнадцать человек выздоровели. В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 16 апреля госпитализировано сто семь пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.