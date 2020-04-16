Миллионы на тротуар: власти Новосибирской области выделили средства на дезинфекцию улиц

Постановление об этом подписал 15 апреля губернатор Травников. Тротуары, прилегающие к улично-дорожной сети Новосибирска, будут тщательно убирать и дезинфицировать, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Министерству транспорта и дорожного хозяйства поручили выделить Новосибирской области более 26,7 млн рублей из резервного фонда Правительства Новосибирской области.