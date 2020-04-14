В Новосибирске погиб первый инфицированный коронавирусом пациент

Как сообщили в оперативном штабе, у него развилась пневмония на фоне тяжелой сопутствующей патологии — сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца). Мужчина Заболел 1 апреля, лечился самостоятельно. 7 апреля в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Мужчину сразу поместили в отделение реанимации, 8 апреля, с учетом ухудшения состояния, перевели на ИВЛ. 14 апреля пациент скончался.