«Я не вижу такой возможности»: губернатор Травников заявил, что планов снять режим самоизоляции в Новосибирске раньше 30 апреля нет

При этом, поход в парикмахерскую или другую компанию, деятельность которых разрешена, не будет считаться нарушением режима. На брифинге 14 апреля губернатор подчеркнул, что массовые прогулки возле дома запрещены: «Эти люди должны понимать, что их могут привлечь к ответственности, и серьезной. На массовые нарушения режима самоизоляции обращается внимание». Травников сказал, что власти готовы к любому сценарию развития пандемии: «Мы готовы и к вспышке, и, возможно, к введению новых ограничений». При этом губернатор заверил, что власти предпринимают все меры, чтобы дать людям работать, но «расслабляться нельзя». Количество зараженных внутри региона растет, и риск болезни существует.

На вопрос, запретят ли храмам работать на Пасху, Травников сообщил, что Владыка Никодим решил проводить службу в закрытых храмах, так как не везде были предприняты необходимые меры по защите населения. Празднование 1 и 9 мая пока под вопросом — маловероятно, что будут разрешены массовые мероприятия.

Школы Новосибирска, а также вузы и колледжи продолжат работать в режиме дистанционного обучения до 30 апреля.