В Новосибирске фельдшер скорой помощи заразился коронавирусом

В оперативном штабе поделились информацией о заболевшем фельдешере скорой помощи. На момент вызова к пациентке 23 марта у нее не было диагноза «коронавирусная инфекция». Фельдшер был обеспечен средствами индивидуальной защиты для контакта с пациентами этой категории (одноразовый халат, шапочка, маска, очки, перчатки). Пациентка отказалась от госпитализации, однако уже 26 марта ее доставила в стационар с подтвержденным диагнозом другая бригада скорой помощи.