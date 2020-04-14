По данным оперативного штаба на утро 14 апреля в Новосибирской области по-прежнему сорок шесть инфицированных.
В Новосибирской области за сутки нет новых случаев заражения коронавирусом
В больнице №1 Новосибирска находится сто восемнадцать пациентов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. У тридцати шести человек из них диагноз подтвержден, десять уже выздоровели. Еще у двух пациентов результаты контрольных тестов отрицательные, сегодня их выпишут. Таким образом, общее количество выздоровевших в регионе — двенадцать человек.
В детской больнице №3 находится двадцать один ребенок с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.
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