Кафе, бары и букмекерская контора: кого наказали за нелегальную работу в период пандемии в Новосибирске

Со 2 по 12 апреля правоохранительные органы направили в суд сорок три протокола на юридических лиц. Среди нарушителей – женщина, которая в Железнодорожном районе обслуживала граждан в помещении букмекерской конторы, владельцы двух баров и двух магазинов в Ленинском районе, продававших товары, не входящие в список первой необходимости, одного спортзала в Железнодорожном районе и восемнадцати кафе в разных районах Новосибирска.



По некоторым материалам уже вынесены судебные решения, а общая сумма штрафов составила сто сорок пять тысяч рублей.