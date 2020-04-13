Предприятия легкой промышленности Новосибирской области заявили о массовом пошиве одноразовых и многоразовых защитных масок.
Масок хватит всем: в Новосибирске ежедневно шьют по сто тысяч штук
«Мы приветствуем инициативы предприятий, которые оптимизировали мощности и начали пошив масок в таких непростых условиях. В министерстве сформирован соответствующий реестр организаций – пока в него включено тридцать пять компаний, но список постоянно пополняется», ― рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.
Ежедневно предприятия производят более ста тысяч гигиенических масок, а с выходом на максимальную производственную мощность обещают делать почти сто пятьдесят тысяч.
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