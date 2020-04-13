Масок хватит всем: в Новосибирске ежедневно шьют по сто тысяч штук

«Мы приветствуем инициативы предприятий, которые оптимизировали мощности и начали пошив масок в таких непростых условиях. В министерстве сформирован соответствующий реестр организаций – пока в него включено тридцать пять компаний, но список постоянно пополняется», ― рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Ежедневно предприятия производят более ста тысяч гигиенических масок, а с выходом на максимальную производственную мощность обещают делать почти сто пятьдесят тысяч.