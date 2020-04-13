«Мы сейчас относиться будем к ОРВИ как к потенциальному коронавирусу»: новости с оперативного совещания с губернатором Травниковым

«В связи с достаточно управляемой ситуацией с распространением коронавируса и с целью поддержки бизнеса принято это решение, и с сегодняшнего дня разрешается работа целого ряда видов деятельности, в основном это сфера услуг. На сегодняшний день из 1 миллиона 20 тысяч жителей Новосибирской области трудоспособного возраста, то есть тех, кто в обычных условиях работают, на работу вышли 770 тысяч. Это почти 77% трудоспособного населения нашего региона. Считаем, что на данном этапе это возможно и оправдано», — сказал Андрей Травников на утреннем совещании. По его мнению, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, различные другие развлекательные и культурные объекты открывать рано, и в апреле другое решение по ним вряд ли будет принято.

Также губернатор заявил, что к ОРВИ теперь будут относиться, как к потенциальному коронавирусу: «Как вы помните, с начала 2020 года мы усиленно боролись с распространением ОРВИ и гриппа. Для того, чтобы у нашей системы здравоохранения оставался резерв мощностей для борьбы с коронавирусом. Результат этой работы вы только что услышали, грипп у нас сошёл практически на нет. Количество случаев заболевания ОРВИ значительно снизилось. В связи с этим у нас сегодня есть возможность усилить работу по выявлению и лечению заболеваний ОРВИ. Почему это необходимо: потому что, как вы знаете, первые признаки заболевания Covid-19 очень схожи с заболеванием обычным вирусным ОРВИ».

Жителей Новосибирска просят вызвать на дом врача при малейших признаках простуды, не идти самостоятельно в поликлинику и не заниматься самолечением. Работодателей — немедленно отстранять сотрудников от работы при повышении температуры или появлении респираторных симптомов.