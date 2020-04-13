Статистика оперштаба: на утро 13 апреля в Новосибирске восемь новых инфицированных коронавирусом

По данным оперативного штаба на 9 утра 13 апреля количество инфицированных коронавирусом достигло сорока шести. Два новых случая – завозные: Казахстан и Москва. Один пациент — близкий родственник ранее заболевшего. Пять человек никуда за пределы Новосибирской области не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали, подобных случаев за выходные было еще три. Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти источник инфицирования.