Три новых случая: оперативный штаб поделился статистикой заражения COVID-19 в Новосибирске на 10 апреля

Одна вернулась из Таиланда, вторая была в Москве. Третья никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен.

Сейчас в регионе количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло двадцати одного, восемь пациентов выздоровели и были выписаны домой. С подозрением на вирус в инфекционную больницу №1 было госпитализировано сорок девять пациентов.