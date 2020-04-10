Все новые пациенты — женщины.
Три новых случая: оперативный штаб поделился статистикой заражения COVID-19 в Новосибирске на 10 апреля
Одна вернулась из Таиланда, вторая была в Москве. Третья никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен.
Сейчас в регионе количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло двадцати одного, восемь пациентов выздоровели и были выписаны домой. С подозрением на вирус в инфекционную больницу №1 было госпитализировано сорок девять пациентов.
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