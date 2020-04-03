Анатолий Локоть разрешил поездки на дачу

Мэр пояснил ранее данные горожанам рекомендации: «В условиях так называемой самоизоляции, которую объявили для граждан власти Новосибирска и области, покидать дом без особой необходимости, конечно, не стоит. Но если вы решите, что вам нужно поехать, например, на дачу, чтобы откинуть снег, чинить препятствий никто не станет. Если вы поедете на общественном транспорте, а тем более если будете передвигаться на личном автомобиле, никто вас останавливать не будет».



Локоть опроверг информацию о кордонах на въезде в город: «Никаких ограничений на въезд в Новосибирск и выезд из города сегодня нет. Пока такие меры не предусматриваются. Как события будут развиваться дальше, пока сказать сложно, но на сегодняшний день ограничений нет. Если кто-то хочет выехать из Новосибирска домой или, наоборот, вернуться в Новосибирск из соседних областей, у них такая возможность есть».



Однако мэр посоветовал в режиме самоизоляции все же брать с собой документы, удостоверяющие личность — паспорт, водительское удостоверение. Работодателям он посоветовал напомнить своим сотрудникам, чтобы они носили с собой пропуска, удостоверения или справки о том, что они исполняют служебные обязанности на тех предприятиях и в тех отраслях, которые продолжают свою деятельность.