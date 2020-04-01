Система оповещения будет напоминать гражданам Новосибирска о необходимости соблюдать ограничительные меры

Утром 1 апреля жители Новосибирска услышали шум сирены и предупреждение оставаться дома. Сигнал звучит каждый час с 9 часов утра.

Система оповещения будет напоминать гражданам о необходимости соблюдать ограничительные меры, действующие с 31 марта в соответствии с постановлением губернатора региона, для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации.

Оповещение будет осуществляться с 1 по 5 апреля каждый час с 9 до 21 часа во всех муниципальных образованиях Новосибирской области через электросирены, уличные громкоговорители и видеоэкраны, в том числе на станциях метро, железнодорожных вокзалах и в аэропорту.

В сообщении прозвучит дикторский текст о необходимости оставаться дома.