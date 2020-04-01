Заведующий кафедрой экономической теории НГУЭУ Геннадий Ляскин - об оценке последствий эпидемиологических каникул

Пока никто не может сказать, сколько деловая пауза продлится, будет она продлена и повторена на более позднем этапе.

Каникулы по странному совпадению происходят на фоне крупномасштабного мирового кризиса и ценовой войны на рынке углеводородов. Поэтому будут наблюдаться процессы сокращения деловой активности, причем процессы ускоряющиеся.

При оценке последствий эпидемиологических каникул их часто сравнивают с новогодними праздниками. Страна потеряет в национальном доходе, сократится внутренний спрос, вырастет неполная занятость.

Однако нужно понимать, что по сравнению с теми же новогодними праздниками, стратегически важная часть бизнеса продолжает работать, в том числе в режиме хоум–офис.

При этом пауза в продажах компенсируется декабрьским ажиотажем покупателей, что компенсируется экстренными закупками гречки и тушенки далеко не полностью.

Вместе с тем существуют бизнесы, для которых такая ситуация благоприятна: коммуникационные сети, интернет-сервисы, онлайн-доставки, фарма и др.

Масштабы потерь можно будет оценить только после окончания начавшейся рецессии.