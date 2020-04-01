Кирилл Покровский директор по развитию ГК «КПД-Газстрой»: « Как выжить бизнесу в новой реальности»

Как выжить бизнесу в новой реальности?



• Прежде всего нужно максимально сократить все расходы, но они уже и так сокращены поскольку бизнес встает;

• Вести переговоры с контрагентами: это арендодатели если бизнес завязан на аренде, это поставщики, просить их по поводу максимальной отсрочки и накоплению оборотных средств;

• Не тратить деньги на какие-то вещи не первой необходимости;

• Бизнесу нужно быть честными перед своими работниками и стараться выполнять максимально, все свои социальные обязательства;

• Сохранить костяк на производстве и сфере обслуживания. т.е. тех работников, которые обладают наибольшей компетенцией, наибольшим уровнем квалификации;

• Постоянно вступать в переговоры с потребителями продукции, если это производственный сектор, по поводу возможной поддержки;

• Вступать в переговоры и включать человеческий фактор. Говорить о каких-то доверительных уже схемах, я даже не удивлюсь, если мы через какое-то время на какие-то бартерные схемы перейдём;

• Не исключено, что, если, например, мы говорим о строительном секторе поставщики каких-нибудь инертных материалов будут уже забирать квартирами или стройматериалами от производителей. И скорее всего так оно и будет.



Поэтому готовимся к товарно-денежным и безденежным отношениям.

