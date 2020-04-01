Мнение эксперта НГУЭУ Ирины Газизулиной о вынужденных каникулах из-за вируса

Вынужденные каникулы — это своего рода передышка или время для осознания того, что в будущем нас ждут глубинные изменения, как на социально-бытовом уровне, так и в трудовых отношениях.

Население должно быть готово к снижению уровня жизни в связи с происходящими структурными изменениями в экономике, усугубляющимися не только пандемией, но и падением цены на нефть и закрытием границ.

Основное внимание правительства направлено сегодня на поддержку производства товаров первой необходимости и возможности обеспечения им населения в условиях карантина, а также на развитие сети лечебных учреждений. Выделяются средства и на поддержку семей с детьми — заболевших или потерявших работу.

Полупустые улицы и магазины — это еще не свидетельство обрушения экономики и морального упадка населения при условии технологических возможностей ведения дистанционно отдельных видов бизнеса, обучения, лечения и проведения культурного досуга.

Новая реальность в том, что вирус — это явление постоянное, практически неизлечимое и возобновляемое время от времени. Да и развертывание инфекционных комплексов по всей стране силами министерства обороны говорит о том, что практически мир находится в условиях войны с этим врагом под названием вирус! А на войне как на войне — требуется мобилизация и людей, и ресурсов! Вот и дана нам неделя на обдумывание и корректировки своего поведения в новых условиях существования.

Первые несколько дней паники, которая привела к выметанию товаров на полках магазинов, пройдут, народ адаптируется к изоляции, упорядочит свои расходы на пропитание, найдет более полезное занятие по освоению новых способов трудового и культурного развития, а также воспитанию детей.

Введение налоговых каникул для бизнеса и населения на какое-то время облегчит положение, оставляя деньги в обороте, но заставит в последующем усиленно искать выход для восстановления доходности и покрытия накопившихся долгов, что в условиях неопределенности для многих может оказаться затруднительным и являться только временной мерой спасения.

Перенастройка бизнеса на дистанционное и роботизированное обслуживание, а человека — на виртуальное общение и обучение займет более длительное время, чем осознание этой необходимости. Неделя вынужденных каникул и даст нам возможность тестирования на выживаемость в таких условиях.

Основное сокращение объемов бизнеса ждет компании по оказанию услуг, требующих личного присутствия заказчика: магазины, рестораны, ателье, театры, библиотеки, выставки и прочее, тогда как дистанционное обслуживание и вся техника, с этим связанная, а также услуги по доставке продукции или информации, каналы связи получают большие возможности для своего развития.

Предполагаемое падение доходов бюджета от экспорта энергоресурсов в связи с проблемами в экономике стран-потребителей и ценовой войной на нефтяном рынке, а также расходы на поддержку бизнеса и населения требуют от правительства поиска новых источников, одним из которых и является увеличение налоговой базы за счет населения.

Те, кто справится со своей психикой, по окончании этих вынужденных каникул будет готов продолжать жить в новых условиях, не теряя разума и самообладания.