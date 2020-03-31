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Денис Герасимов, учредитель компании «Несущие системы»: «Мы продолжаем работать, тем более, конкуренция во всех областях сейчас снижена»

Я – за шведскую модель. На мой взгляд, у сибиряков сформирован коллективный иммунитет к различным формам ОРВИ, то есть мы уже имеем внутреннею прививку – в нашем регионе бояться нечего, и оглядываться ни на кого не стоит.

Самое большое наказание за выход на работу – административный штраф. Так и быстрее вирус пройдет.

 

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Админ НСК,
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