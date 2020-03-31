И безусловно ситуация дает прекрасные возможности для развития всех онлайн сервисов, интеграции и введения новых технологий. А также проведения времени с семьей, спорта, медитаций, чтения книг. То на что всегда не хватало времени.
Нужно максимально переводить сервисы в онлайн пространство. Поддерживать друг друга, перестать сеять панику, и жить в новых реалиях»
#НовыйМирПерезагрузкасTOPMEDIA// #ПоддержимМалыйИСреднийБизнес #Мыработаем #Мысгородом #мыСМИгорода#ОнлайнновостиНовосибирска #ДевизОставайтесьЛюдьми #Собакаruсбизнесом #Собакаruдругбизнеса #Собакаruсгородом
#Поможембизнесувместе #Трансформациябизнеса
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.