Сегодня, 31 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о введении новых ограничительных мер на территории региона. Они вступают в силу уже вечером — с 20:00 часов.

— Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, предписывается соблюдать дистанцию до других граждан, в том числе в общественных местах и общественном транспорте за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров, — заявил Андрей Травников.

— Второе — предписывается не покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту или от места работы в организацию, деятельность которой не приостановлена, — уточнил губернатор.

Принятые меры не будут распространяться на деятельность правоохранительных органов, тех, кто оказывает транспортные и медицинские услуги, а также на «органы по защите прав потребителей и других, чья деятельность направлена на защиту жизни и здоровья». Ограничения также не коснутся представителей государственных органов власти и органов местного самоуправления (руководителей и сотрудников)

Кроме того, на заседании стало известно, что въезд в область закроют сегодня вечером.

Меры об ограничении доступа людей на территорию Новосибирской области - вступают в силу также с 20:00 31 марта 2020 года.

Напомним, к настоящему моменту в Новосибирске девять заражённых коронавирусной инфекцией, двух ранее госпитализированных пациенток из этого числа уже готовят к выписке — тестирование не показало у них коронавирус.