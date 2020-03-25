Дефицита не будет: под Новосибирском открыли новый завод по производству гречки

Новый комплекс расположен в селе Безменово Черепановского района. В прошлые выходные элеватор получил необходимый объем гречихи, доработал сырье и каждые сутки выпускает драгоценную крупу в больших количествах. Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко успокоил — о дефиците гречки беспокоиться не нужно. Также он рассказал, что запасы зерна достаточны: макарон и подсолнечного масла, запасли по двести тонн каждого, а запасы мяса — более двух тысяч тонн.

