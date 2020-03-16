Бассейны в вольерах белых медведей заполнили водой

Бассейн отца семейства белых медведей наполнили первым. Кай каждый год радуется этому событию, как медвежонок, рассказали в зоопарке: «Он бежит на звук воды, трогает ее лапами, подставляет голову под струю, ложится на живот и пытается окунуться в ту небольшую лужицу, которая образовывается в первые минуты. Для Кая вода — это всегда безусловная радость и удовольствие». В вольерах белых медведей все еще много снега, сугробы настолько большие, что медвежата Норди и Шайна делают в них норы и даже берлоги. Но уже совсем скоро белые медведи смогут нырять и плавать.