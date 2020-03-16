Какие мероприятия отменили в Новосибирске из-за коронавируса?

Из-за угрозы вируса отменена Минобразования региона отменило все свои мероприятия на выставке «Учсиб», которая должна была пройти в конце марта. Губернатор Андрей Травников заявил, что IX Международный Сибирский транспортный форум. будет перенесен, а, возможно, и совсем не состоится. Так же дела обстоят и с «Технопромом», который был запланирован на июнь.

Программа Транссибирского арт-фестиваля будет урезана — огранизаторы приняли решение отказаться от приглашения артистов, проживающих в странах, где коронавирус особенно активен. Это связано, главным образом с обязательным двухнедельным периодом карантина.