Тропики на набережной: когда откроется Ледовый городок-2020?

Традиционная винтовая горка станет маяком на берегу океана, а окружат ее скульптуры на самые теплые и солнечные ассоциации с тропиками и их обитателей. Чтобы попасть на самые высокие горки со скатом в семьдесят метров, скорее всего, придется отстоять очередь, плюшки и санки, как обычно запрещены. Во второй половине января по традиции можно будет посоревноваться в скоростном спуске с горы. Открытие городка запланировано на 30 декабря, проработает он до марта, вход для детей до семи лет — бесплатный. Традиционный Снежный городок откроется на площади Ленина 20 декабря.