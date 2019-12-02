Особенные люди могут посетить Новосибирский зоопарк бесплатно

Она приурочена к декаде инвалидов. «Посетители, имеющие любую группу инвалидности, могут посетить наш зоопарк совершенно бесплатно», — рассказали представители. Зимой зоопарк работает ежедневно с 9:00 до 18:00. Кроме подросших медвежат сейчас в нем можно увидеть новых жителей — редких птиц кукабарр, которые питаются мясом и «смеются», как люди. Орнитологи говорят, что звук, который издают эти пернатые, сложно описать словами.