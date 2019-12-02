Новогодний городок откроется перед НОВАТом

Аллеи сквера у НОВАТа превратятся в каток, а в самом центре установят елку. Новогодний городок оформят в театральной тематике, потому что новосибирский оперный театр в этом году празднует семьдесят пять лет. Фасад НОВАТа, как и деревья, украсят гирляндами, а на ступенях расположится главная новогодняя сцена. Фестиваль снежных скульптур по традиции пройдет за краеведческим музеем, в Первомайском сквере установят горку. Ель установят 9 декабря, а театральный сквер и снежный городок должны открыться 15 декабря. Вход на каток со своими коньками будет бесплатным.