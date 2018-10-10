Фестиваль японского кино открывается в «Победе»

Фестиваль японского кино торжественно откроется в «Победе» 12 октября остросюжетным детективом «Гнев» известного японского режиссера Ли Сан-Иль. Зрителям покажут десятый фильм режиссера, который завоевал премию японской киноакадемии и был с успехом показан на кинофестивалях в Сан-Себастьяне и Эдинбурге.



Гостям, пришедшим на открытие фестиваля 12 октября, первыми увидят выставку гравюр японского художника Хироаки Мияяма в «Белой галерее». На создание экспозиции художника вдохновил классический текст средневековой японской литературы «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу. Каждая из пятидесяти пяти глав этой утонченной хроники посвящена любовному свиданию, каждую встречу символизирует новый цветок, фоном для гравюр служит сусальное серебро и золото. Вход на открытие выставки в 19:00 по билетам на фильм открытия фестиваля.



Фестивальные показы продолжатся с 25 по 30 октября.

Узнать подробнее о фестивале и купить билеты.