«Победа» приглашает на встречу с Алексеем Гуськовым

5 октября известный актер представит картину «Вечная жизнь Александра Христофорова».

Фильм, который выходит в широкий прокат он выходит 18 октября, рассказывает историю когда-то популярного актера, а сейчас просто исполнителя роли римского легионера в курортном парке аттракционов Александра Христофорова. Его единственный сын отказывается от встречи, бывшая жена считает опасным для общества, с работы увольняют. Но однажды судьба дает ему шанс измениться.

Сам Алексей Гуськов (продюсер и исполнитель главной роли в фильме) отмечает, что «Вечная жизнь Александра Христофорова» — это комедия о смысле жизни и любви, фильм хорошего настроения. Его герой смеется над несмешными вещами и в какой-то момент задаёт себе вопрос, что останется после него? Такой момент наступает в жизни каждого человека, и создатели картины постарались ответить на этот и другие вопросы бытия с юмором.

Встретимся 5 октября в 20:45 в «Победе»! Билеты уже на сайте.