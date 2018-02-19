Японское кино возвращается в «Победу»

Фестиваль фильмов из Страны восходящего солнца включает девять картин, в том числе, две сенсационные премьеры.

Открывает программу участник Венецианского фестиваля — детективная драма «Третье убийство» о молодом амбициозном адвокате и его необычном подзащитном. В центре «Сыграй это ещё раз, Маэстро!» Сётаро Кобаяси — непростые взаимоотношения между коллективом симфонического оркестра и его дирижером, который хранит какую-то тайну. Разбавят драматическую составляющую комедии «История Ёноскэ» и «Любовь слепа», а одним из главных событий фестиваля станет фантастический фильм «Пока мы здесь» от главного безумца современной кино-Японии Киёси Куросавы — семейная драма в середине инопланетного вторжения.

С полной программой фестиваля с 28 февраля по 4 марта можно ознакомиться на сайте кинотеатра.