Японское кино возвращается в «Победу»

Фестиваль фильмов из Страны восходящего солнца включает девять картин, в том числе, две сенсационные премьеры.

Открывает программу участник Венецианского фестиваля — детективная драма «Третье убийство» о молодом амбициозном адвокате и его необычном подзащитном. В центре «Сыграй это ещё раз, Маэстро!» Сётаро Кобаяси — непростые взаимоотношения между коллективом симфонического оркестра и его дирижером, который хранит какую-то тайну. Разбавят драматическую составляющую комедии «История Ёноскэ» и «Любовь слепа», а одним из главных событий фестиваля станет фантастический фильм «Пока мы здесь» от главного безумца современной кино-Японии Киёси Куросавы — семейная драма в середине инопланетного вторжения.

С полной программой фестиваля с 28 февраля по 4 марта можно ознакомиться на сайте кинотеатра.

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Автор: Лидия Осинцева
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Места: Культурно-развлекательный центр «Победа»
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