«Победа» покажет «Движение вверх» бесплатно

3 января кинотеатр проводит бесплатный благотворительный показ новой спортивной драмы о сборной СССР по баскетболу.

В центре фильма — легендарные «три секунды», когда советская команда одержала неожиданную победу над сильнейшей сборной США во время мюнхенской Олимпиады 1972г года. Она проходила в накаленной обстановке из-за захваченных в плен израильских спорстменов. Тренер создал команду, которая, по его мнению, должна была стать самой сильной в мире. Картина режиссера Антона Мегердичева с Владимиром Машковым, Андреем Смоляковым, Иваном Колесниковым, Кириллом Зайцевым обещает стать одной из самых громких премьер нового года.

До начала сеанса самые высокие мужчина и женщина получат подарок от организаторов. Мероприятие состоится 3 января 2018, вход на сеанс свободный по предварительной регистрации.