Солист НОВАТа снялся в фильме с Джонни Деппом

Сергей Полунин сыграл роль в «Убийстве в Восточном экспрессе».

Ему досталась роль второго плана — графа Рудольфа Андрени. По сюжету его персонаж участвует в эпизоде с дракой, Полунин признался, что его опыт пришелся очень кстати: «Не все знают, но на самом деле Брюс Ли был чемпионом по бальным танцам до того, как начал заниматься кунг-фу. Поэтому, если хочешь боевыми искусствами заниматься, хорошо бы уметь танцевать. Мне было очень легко: структуру движений мне поставили, а переворот в воздухе я сам придумал. Сложность была в том, что на площадке мало места — и приходилось думать, как бы не ударить кого-нибудь каблуком по лицу». Экранизацию романа Агаты Кристи можно посмотреть во всех крупных кинотеатрах Новосибирска — в главных ролях снялись такие звезды, как Джонни Депп, Джуди Денч и Пенелопа Круз.