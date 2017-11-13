Андрей Звягинцев стал героем фильма

На фестивале документального кино «Артдокфест» в Москве покажут картину о «закулисье» «Нелюбви» новосибирского режиссера.

Перед Дмитрием Рудаковым изначально ставили задачу снять «фильм о фильме», но, по словам президента фестиваля режиссера-документалиста Виталия Манского, у него получилось кино, прежде всего, о режиссере: «Должен сказать, что Андрея Звягинцева я знаю довольно давно, но, только посмотрев фильм "Андрей Звягинцев. Режиссёр", я понял и смог разгадать загадку его фильмов». В трейлере, который можно найти на Youtube, показан процесс съемки одной из первых сцен «Нелюбви», в которой дети выходят из школы, и переживания режиссера по поводу мельчайших деталей. Документальный фильм будет показан вне конкурса в программе «Среда», это дебют Дмитрия Рудакова.