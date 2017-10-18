О буднях новосибирских спасателей сняли художественный фильм

15 октября прошла премьера фильма «Настоящий Герой 3», основанная на реальных событиях из жизни сотрудников Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Картину представили на закрытом показе для работников МАСС, МЧС и актеров. Фильм состоит из пяти историй, которую создатели соединили в один сюжет, и длится сорок минут. В нем были использованы реальные случаи из жизни спасателей, хотя, по словам режиссера Виктора Петришина, некоторые детали были дописаны. Главные роли в фильме исполнили актеры театров «Глобус», «Красный факел» и имени Афанасьева, а также студенты театрального института. Все трюки им пришлось выполнять без помощи профессиональных каскадеров.

«Настоящий Герой 3» в скором времени можно будет посмотреть на канале ОТС и на Youtube.