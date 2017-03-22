Короткий метр

В шорт-листе игровых короткометражек, претендующих на «Оскар-2017», – только европейцы. Роскошная франко-швейцарская фантазия «Женщина и скоростной поезд» с великой Джейн Биркин – образец сентиментальной красоты в духе «Амели». Французский психологический триллер о пороках европейской демократии «Внутренние враги» – кино с высокой социальной ответственностью. «Тихие ночи» из Дании превращают актуальную тему африканских мигрантов в идеальную любовную мелодраму. Венгерская драма «Хор» – шедевр морального беспокойства, частная история, в которой отражается глобальное общественное устройство. Плюс испанская комедия «Таймкод», уже озолотившаяся на Каннском кинофестивале, – универсальный праздник чистого кино, остроумный, чувственный, пластичный.

с 23 марта

Анимация

В гонке за мультипликационный «Оскар» этого года встретились очень взрослые фильмы: полноценный кинороман о крепкой дружбе, опасной жизни и долгой дороге домой «Грушевый сидр и сигареты», печальный вестерн «Время взаймы», философская сказка «Слепая Вайша» и ностальгический мюзикл «Жемчужина». Но, похоже, даже в закаленных сердцах строгих киноакадемиков живут девчонки и мальчишки, которые выбрали победителем «Песочника» – милейший мультпортрет смелого птенца. В качестве бонуса, список пятерых номинантов дополняет тройка из оскаровского лонглиста: сюрреалистическая фантазия «Голова исчезает», графическая «Линейная история» и космическая сатира «Астерия».

с 6 апреля

текст: Павел Ютяев