Программа Oscar Shorts в кинотеатре «Победа» собрала анимационные и игровые короткометражки, претендовавшие на «Оскар» 2017

За большим и, в этом году, немного нелепым «Оскаром» легко не заметить двух кинематографических малышей, объединенных названием Oscar Shorts. Кинотеатр «Победа» восполняет пробелы внимания и запускает в прокат две программы, в которые вошли ленты, номинированные на главную мировую кинопремию: одна посвящена анимационным фильмам, вторая – короткометражному игровому кино.

  • Кадр из фильма "Жемчужина"

  • Кадр из фильма "Песочник".

  • Кадр из фильма "Таймкод"

  • Кадр из фильма "Тихие ночи"

Короткий метр

В шорт-листе игровых короткометражек, претендующих на «Оскар-2017», – только европейцы. Роскошная франко-швейцарская фантазия «Женщина и скоростной поезд» с великой Джейн Биркин – образец сентиментальной красоты в духе «Амели». Французский психологический триллер о пороках европейской демократии «Внутренние враги» – кино с высокой социальной ответственностью. «Тихие ночи» из Дании превращают актуальную тему африканских мигрантов в идеальную любовную мелодраму. Венгерская драма «Хор» – шедевр морального беспокойства, частная история, в которой отражается глобальное общественное устройство. Плюс испанская комедия «Таймкод», уже озолотившаяся на Каннском кинофестивале, – универсальный праздник чистого кино, остроумный, чувственный, пластичный.

с 23 марта

Анимация

В гонке за мультипликационный «Оскар» этого года встретились очень взрослые фильмы: полноценный кинороман о крепкой дружбе, опасной жизни и долгой дороге домой «Грушевый сидр и сигареты», печальный вестерн «Время взаймы», философская сказка «Слепая Вайша» и ностальгический мюзикл «Жемчужина». Но, похоже, даже в закаленных сердцах строгих киноакадемиков живут девчонки и мальчишки, которые выбрали победителем «Песочника» – милейший мультпортрет смелого птенца. В качестве бонуса, список пятерых номинантов дополняет тройка из оскаровского лонглиста: сюрреалистическая фантазия «Голова исчезает», графическая «Линейная история» и космическая сатира «Астерия».

с 6 апреля

текст: Павел Ютяев

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