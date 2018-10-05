Новосибирская писательница выпустила детскую книгу о борще

Герой Анны Анисимовой — капитан, который заправляет свою яхту борщом и отправляется в увлекательные приключения.

В 2017 году рукопись выпускницы НГУ «Капитан Борщ» вместе с историями «У фургона — хвост!» и «Бабушка Луна» выиграли конкурс «Новая детская книга» издательства «Росмэн». Книга написана для детей дошкольного возраста, но писательница считает, что она может понравиться и самым младшим школьникам. По отзывам, истории о приключениях капитана Борща помогают мамам деток-малоежек: ну как после таких аппетитных рассказов не съесть пару лишних ложечек супа или каши?