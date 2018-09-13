Перед ГПНТБ стартовала «Книжная Сибирь»

На фестиваль приедут прозаик Андрей Рубанов, переводчик французского языка, историк Алексей Терещенко, автор комиксов Юлия Никитина, французский писатель-путешественник Седрик Гра и еще более двадцати экспертов со всего мира.





Новосибирск не так давно признали одним из самых читающих городов в России. ВРИО министра культуры области Игорь Решетников рассказал: «Фестиваль «Книжная Сибирь» — знаковый для Новосибирской области, он известен не только в пределах округа, но и во всей стране. В нашем регионе, в том числе в районах, проводится большое количество мероприятий по популяризации чтения, и я уверен, что подобные книжные проекты будут только увеличиваться». В 2018 году среди издательств-гостей — «АСТ», «КомпасГид», «Искусство XXI век», «Самокат», «Молодая Гвардия» и еще более 60 экспонентов. Программа фестиваля с 13 по 15 сентября состоит из трех направлений: книжная ярмарка, культурная программа и профессиональная программа. В даты фестиваля также состоится Международная научно-практическая конференция "Наука, технологии и информация в библиотеках" LIBWAY-2018, приуроченная к 100-летию ГПНТБ СО РАН.

С подробной программой, направлениями и площадками можно ознакомиться на сайте фестиваля.