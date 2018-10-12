Известный фотограф раскроет секреты street photo в «Победе»

Новосибирские зрители знают его по остроумным снимкам из серии «Люди и шедевры. Совпадения», показанным в «Победе» в рамках фестиваля «Новое кино Австрии» в августе — Драшану пришла в голову идея фотографировать посетителей лучших музеев Европы на фоне живописных шедевров.

15 октября стСтефан расскажет об уличной фотографии, а конкретнее — об «Уличной фотографии в век социальных сетей». Стефан Драшан расскажет о себе, своих оригинальных проектах, покажет последние работы, прокомментирует процесс из создания, ответит на ваши вопросы и в довершение вечера устроит небольшую интерактивную фотосессию. Вход на встречу свободный по предварительной регистрации.