В центре Новосибирска поделятся детскими воспоминаниями

Снимки рассказывают о жизни новосибирских детей с 20х по 80е годы двадцатого века. Зрители увидят встречу с президентом Вьетнама Хо Ши Мином и совместные занятия с академиком Лаврентьевым, гонки на картах в клубе юных техников и экскурсию пионеров на строительство Оперного. Фотографии сопровождаются воспоминаниями новосибирцев о детстве, которые были собраны Центром устной истории Музея Новосибирска.

«Новосибирск был большой деревней. По улице Писарева мы с ребятишками гоняли лапту, повсюду росла трава. Не было еще трамвая, не было вокзала, только деревянный, к которому мы с пацанами бегали. Сосед у нас был возчик ломовой (без ноги он был еще с империалистической войны), он всегда стоял у вокзала, а мы, ребятишки, через вокзал ходили пешком на Обь купаться», – вспоминает старожил Яков Иванович Левин.

На выставке зрители смогут увидеть неизвестные фотографии новосибирских фотокорреспондентов ТАСС В. Лещинского, А. Полякова, а также семейные фотографии, переданные горожанами Музею Новосибирска. Выставка подготовлена Музеем Новосибирска, она работает на этом месте до начала ноября, а затем будет перемещаться по другим районам города.