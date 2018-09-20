В ГПНТБ открылась тактильная выставка

Экспозиция «Среда без границ» включает «Зримый Петербург», «Зримый Новосибирск» и «Современные технологии доступности».

Объединенная выставка стала результатом многолетнего проекта специальных библиотек для граждан, имеющих ограничения функции зрения Новосибирска и Санкт-Петербурга, Министерства культуры Новосибирской области и Комитета по культуре Санкт-Петербурга, при участии Сибирского банка ПАО Сбербанк. Главный ее замысел – продемонстрировать как новые современные технологии снижают барьеры физических и ментальных ограничений.

Новосибирск и Санкт-Петербург связывает общая история. Во время Великой Отечественной войны сюда были перевезены и исторические экспонаты музеев-заповедников «Петергоф», «Царское Село», «Павловск», Артиллерийского и Этнографического музеев. В эти годы в Новосибирске продолжили свою работу творческие коллективы Ленинградской филармонии, театральный институт, Ленинградский государственный театр драмы имени Пушкина, Ленинградский ТЮЗ, театр кукол.